«Это только создаст видимость результата»: кандидат медицинских наук высказался против принудительной вакцинации

Специалист отметил, что не имеет смысла принуждать к вакцинации так называемых «ковид-диссидентов».
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Против принудительной вакцинации высказался кандидат медицинских наук и врач-пульмонолог Василий Штабницкий. Медик отметил, что такой подход, возможно, будет результативным за счет большого количества привитых, но прямое принуждение к вакцинации в конечном итоге не возымеет успеха.
— Моя позиция в том, что вакцинация должна быть даже максимально широко распространена, но не должно быть принудительности, потому что это не работает, а всего лишь создает видимость. Такого большого охвата мы не получим, — пояснил медик в интервью изданию NEWS.ru.
Специалист также отметил, что не имеет смысла принуждать к вакцинации так называемых «ковид-диссидентов». Медик уверен, что страх перед прививками у людей побуждает не недоверие к препарату как таковое, а скорее недостаток информации о вакцине и всем, что с ней связано.
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