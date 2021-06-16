Аналитики советуют россиянам делать накопления, пока курс рубля находится на максимуме

Эксперты советуют россиянам делать накопления, пока курс рубля находится на максимуме. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Эксперты советуют россиянам делать накопления, пока курс рубля находится на максимуме. Однако специалисты утверждают, что принимать решение о покупке иностранной валюты нужно обдуманно.

— В том случае, если речь идет о краткосрочных конвертациях (на отпуск или другие цели), то можно разделить сумму на две равные части: на первую приобрести валюту сразу, а на вторую перед днем, когда эти средства планируется потратить. Тогда получится средняя цена покупки за этот период. А если говорить о долгосрочных инвестициях, то сейчас самый подходящий момент для того, чтобы запастись валютой, рассказал изданию NEWS.ru старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

По словам эксперта, текущие курсовые уровни для российской валюты станут максимумами, после которых начнется ослабление в течение следующих одного-двух кварталов.

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