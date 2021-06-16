Видео смертельного ДТП с мотоциклистом на «Дукати» под Новосибирском появилось в соцсетях

Появилось видео ДТП с мотоциклистом на «Дукати», произошедшего утром16 июня в Бердске. Фото: Кадр из видео

Появилось видео ДТП с мотоциклистом на «Дукати», произошедшего утром16 июня в Бердске. Напомним, 26-летний парень не справился с мотоциклом и опрокинулся прямо на дороге: травмы стали для него смертельными.

ДТП попало на запись видеорегистратора одного из автомобилистов, ехавших за мотоциклистом, позже ролик опубликовали в соцсетях. На кадрах ролика видно, что парень не смог удержать байк, и врезался в световую опору. Удар был такой силы, что сибиряк упал с мотоцикла и пролетел несколько метров по проезжей части. Судя по всему, молодой человек ехал на большой скорости.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

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На месте аварии работает полиция (подробнее).

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