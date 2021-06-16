В Новосибирске пропала 58-летняя пенсионерка без зубов и с потерей памяти

В Новосибирске ищут 58-летнюю Елену Валентиновну Майнгардт(Максимову). Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 58-летнюю Елену Валентиновну Майнгардт(Максимову). Пенсионерка ушла из дома в Октябрьском районе города днем 16 июня и пропала. Как сообщают поисковики, у женщины возможна потеря памяти.

— Приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы с сединой, синие глаза. У женщины нет зубов, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения женщины была одета предположительно в синее платье и розовые шлепанцы.

Сейчас волонтеры уже объявили срочный сбор на поиски женщины.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Елена Валентиновна или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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