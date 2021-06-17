Погода в Новосибирске на 17 июня 2021 года: в городе ожидается гроза

Синоптики обещают грозу утром и днем. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Погода в Новосибирске на 17 июня 2021 года ожидается не только солнечной, но и дождливой одновременно. Как сообщают синоптики утром и днем сибиряков ждет небольшая гроза.

— Днем столбики термометров поднимутся до +27...+29 градусов, а к вечеру опустится до +15...+17 градусов. Ветер подует юго-западный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Местами порывы будут усиливаться до 14 метров в секунду, — сообщают метеорологи Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По данным сайта «Яндекс. Погода» дождь пройдет только утром, а весь остальной день на улице будет жарко и солнечно. Температура воздуха составит +25...+27 градусов, а ближе к ночи +15...+17 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744-746 миллиметров ртутного столба.

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