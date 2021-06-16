Вор через окно залез в квартиру к новосибирцу и украл фотоаппарат за 150 тысяч

У новосибирца украли фотоаппарат за 150 тысяч рублей прямо из дома. Фото: Влад КОМЯКОВ

У новосибирца украли фотоаппарат за 150 тысяч рублей прямо из дома. Вор забрался в квартиру мужчины через открытое окно.

— В ночь на 16 июня в квартиру 28-летнего сибиряка в доме на улице Карла Маркса через открытое окно с подоконника влез неизвестный грабитель и украл фотоаппарат «Никон» за 150 тысяч рублей, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Сейчас в произошедшем разбирается полиция. Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, удалось задержать 19-летнего угонщика кроссовера «Субару Форестер» стоимостью 2,5 миллиона рублей.

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