«Он был в скользкой ветровке»: отец ребенка, которого подкинули и не поймали, рассказал свою версию произошедшего

Ребенка отпустили из больницы домой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отец трехлетнего мальчика, которого дядя подкинул на руках и не поймал, рассказал свою версию событий. Ребенок действительно сидел у него на руках, только в воздух его никто не кидал.

— Сын был одет в ветровку, сшитую из скользкой ткани, и когда начала активно вырываться, то его не удержали. Поэтому он и упал, — рассказал КП-Новосибирск Владислав, отец мальчика.

Сейчас ребенок находится дома и чувствует себя хорошо.

Напомним, что инцидент произошел в селе Марусино. Как сообщил источник КП-Новосибирск дядя держал своего племянника на руках. Решил его подкинуть в воздух и не поймал. Малыша срочно госпитализировали в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирские врачи спасают трехлетнего ребенка, которого дядя подкинул и не поймал

Инцидент произошел в субботу, 12 июня (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.