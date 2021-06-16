«Он был в скользкой ветровке»: отец ребенка, которого подкинули и не поймали, рассказал свою версию произошедшего

Ребенка отпустили из больницы домой.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Отец трехлетнего мальчика, которого дядя подкинул на руках и не поймал, рассказал свою версию событий. Ребенок действительно сидел у него на руках, только в воздух его никто не кидал.
— Сын был одет в ветровку, сшитую из скользкой ткани, и когда начала активно вырываться, то его не удержали. Поэтому он и упал, — рассказал КП-Новосибирск Владислав, отец мальчика.
Сейчас ребенок находится дома и чувствует себя хорошо.
Напомним, что инцидент произошел в селе Марусино. Как сообщил источник КП-Новосибирск дядя держал своего племянника на руках. Решил его подкинуть в воздух и не поймал. Малыша срочно госпитализировали в больницу.
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Инцидент произошел в субботу, 12 июня (подробности)
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