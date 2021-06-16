В Новосибирске второй раз отменили концерт певицы Zivert из-за коронавируса

Концерт певицы Zivert в Новосибирске вновь отменили по требованию Роспотребнадзора. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Концерт певицы Zivert в Новосибирске вновь отменили по требованию Роспотребнадзора из-за ситуации с коронавирусом в регионе. Об этом сообщается в официальной группе выступления Вконтаке. Мероприятие, которое должно было пройти 18 июня, организаторы пообещали перенести на другую дату с сохранением билетов.

— Наш концерт переносится на новую дату, о которой мы постараемся сообщить в самое ближайшее время. У нас все было готово к проведению шоу по «новым правилам». Заказаны стулья с трех регионов, закуплены средства индивидуальной защиты для каждого гостя, сделана специальная разметка, установлена сцена, экраны и так далее. Однако сегодня утром мы получили звонок и следом письмо, в котором сказано, что мы не можем провести шоу в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Новосибирской области, — сообщается в группе «ZIVERT / 5 декабря / Новосибирск».

Организаторы сообщили, что все купленные билеты остаются действительными и обменивать их зрителям не нужно.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что ранее певице уже пришлось перенести на лето свой концерт в Новосибирске, который должен был состояться 5 декабря 2020 года.

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