В Новосибирской области грузовик выехал на пути и попал под поезд

В Новосибирской области грузовик выехал на железнодорожные пути и попал под поезд. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области грузовик выехал на железнодорожные пути и попал под поезд. Инцидент произошел днем 14 июня в Чистоозерном районе.

— В понедельник, около четырех часов дня, 28-летний водитель грузовика Hino Ranger, ехавший по автодороге Купино-Карасук, в районе железнодорожного переезда на перегоне Чистоозерное-Шипицыно выехал на красный свет на пути и столкнулся с локомотивом, — рассказали КП-Новосибирск в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

К счастью, в результате случившегося сам сибиряк не пострадал, несмотря на то, что машина оказалась повреждена. В отношении автомобилиста возбудили административное дело по части 1 статьи 12.10 «Выезд на железнодорожный переезд при при запрещающем сигнале светофора».

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