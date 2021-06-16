В Искитиме мужчина спас школьницу, потерявшую сознание на остановке

15-летняя школьница очнулась к приезду "скорой" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инцидент произошел 15 июня около 16.00 на остановке «Больница» в Искитиме. Подробности рассказала КП-Новосибирск мама 15-летней школьницы.

— Дочка получила аттестат, мы поехали за платьем по магазинам. В 16.00, когда мы стояли на остановке, дочка пожаловалась: «Мам, у меня в глазах темнеет». Мы присели, она облокотилась на плечо, а потом стала скатываться. Закрыла глаза, побледнела вся, губы посинели, — рассказала КП-Новосибирск Мария.

Женщина стала звать на помощь, к ней подбежал мужчина, который ждал автобуса. Он помог уложить школьницу на лавочку и оказал первую помощь. Вскоре приехала скорая, и врачи привели девочку в чувство.

Мама школьницы решила найти спасителя дочки через соцсети.

— Я сама была в панике, не знала что делать. А парень не сел в автобус, сразу бросился на помощь. Спасибо тебе, парень, от всего сердца! — благодарит мама школьницы Мария.

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