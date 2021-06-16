Под Новосибирском муж 20 раз ударил жену ножом и сам сдался полиции

Под Новосибирском мужчина 20 раз ударил жену ножом, а потом сам позвонил в полицию и сдался.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Под Новосибирском мужчина 20 раз ударил жену ножом, а потом сам позвонил в полицию и сдался. ЧП произошло в ночь на 13 июня в городе Карасук.
— Мужчина позвонил в полицию около четырех часов ночи 13 июня и сообщил, что он убил свою жену. Когда полицейские прибыли на место, выяснилось, что 41-летний мужчина и 27-летняя женщина вместе выпивали. В какой-то момент супруги поссорились, и сибиряк набросился на жену с ножом, ударив ее 20 раз, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Мужчина дал признательные показания и был задержан.
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