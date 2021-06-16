В Новосибирске начался пожар из-за поджога тополиного пуха

В Первомайском районе Новосибирска случился пожар из-за поджога тополиного пуха. Фото: Кадр из видео
Днем, 16 июня, в Первомайском районе Новосибирска случился пожар из-за поджога тополиного пуха. Об этом рассказали очевидцы произошедшего в соцсетях.
— Дети поджигали пух, а потом убежали. Огонь стал распространяться на медицинский центр, расположенный рядом. На место прибыли пожарные, — сообщается в паблике «Инцидент Новосибирск».
В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что, к счастью, огонь не успел добраться до медцентра:
— До здания огонь не добрался, горели только тополиный пух и мусор на площади 50 квадратных метров. Сейчас возгорание уже ликвидировано, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
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