В Новосибирске начался пожар из-за поджога тополиного пуха

В Первомайском районе Новосибирска случился пожар из-за поджога тополиного пуха. Фото: Кадр из видео

Днем, 16 июня, в Первомайском районе Новосибирска случился пожар из-за поджога тополиного пуха. Об этом рассказали очевидцы произошедшего в соцсетях.

— Дети поджигали пух, а потом убежали. Огонь стал распространяться на медицинский центр, расположенный рядом. На место прибыли пожарные, — сообщается в паблике «Инцидент Новосибирск».

В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что, к счастью, огонь не успел добраться до медцентра:

— До здания огонь не добрался, горели только тополиный пух и мусор на площади 50 квадратных метров. Сейчас возгорание уже ликвидировано, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

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