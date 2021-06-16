Семиклассник с другом угнали «Жигули» в Новосибирской области

Угонщиков удалось задержать.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Два школьника из Новосибирской области угнали автомобиль у 52-летнего мужчины. ЧП произошло в рабочем поселке Маслянино.
— Два ученика местной школы — семиклассник и девятиклассник — забрались в гараж к местному жителю и уехали на его «Жигули». Автоинспекторам удалось задержать угонщиков недалеко от деревни Загора Маслянинского района, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.
Сейчас полиция проводит расследование.
Напомним, что недавно 20-летний парень угнал иномарку стоимостью 2,5 миллиона рублей. Сибиряк бросил ее в кювете на трассе и скрылся с места.
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