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Общество16 июня 2021 12:45

Под Новосибирском пропавшего 32-летнего мужчину нашли мертвым в реке

О его судьбе ничего не было известно три дня
Ульяна ДЖАНКОВАУльяна ДЖАНКОВА
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Под Новосибирском в реке нашли мертвым мужчину.

Под Новосибирском в реке нашли мертвым мужчину.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Под Новосибирском в реке Омь нашли мертвым 32-летнего мужчину. Выяснилось, что сибиряка уже несколько дней ищут родные. Мужчина еще 12 июня ушел из дома и пропал. Три дня никто ничего о нем не знал.

— Тело мужчину обнаружили в реке на окраине села Коченевка Татарского района. Сам пропавший жил в селе Кабанка, — уточнил источник КП-Новосибирск.

Сейчас в обстоятельствах гибели сибиряка разбираются полицейские. Точную причину гибели мужчины установит экспертиза.

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