Строители четвертого моста через Обь устроили кровавую поножовщину

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Беспробудная пьянка и драки между постояльцами хостела на улице Новогодней в Ленинском районе Новосибирска продолжаются уже не первый день. Бойцы ГБР ГВАРДИИ выезжали туда и 14, и 15 июня.

В этот раз сигнал тревоги поступил в дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ в 11.24. Прибывших через 5 минут бойцов ГБР на улице встречала администратор. Женщина пояснила, что дерутся пьяные жильцы, а у одного из них в руках нож.

Вооруженного молодого мужчину «гвардейцы» увидели сразу, как только вошли внутрь. Он стоял в коридоре и пытался попасть в номер, в котором от него укрылись другие жильцы. Бойцы ГБР отобрали оружие и задержали нарушителя.

В номере, куда ломился дебошир, находились трое других постояльцев, один из них - с колотой раной в боку, из которой струилась кровь. Потерпевший самостоятельно вызвал скорую помощь, которой «гвардейцы» и передали его. Задержанный был передан сотрудникам полиции.

Стало известно, что в хостеле проживают строители четвертого моста через реку Обь - жители Алтайского края. Конфликт, переросший в драку, между двумя пьяными алтайцами случился еще 14 июня. А вчера пострадавший в драке мостостроитель решил отомстить обидчику, для чего вооружился ножом. По-видимому, это было не единственное его холодное оружие - еще один нож со сломанным лезвием позже обнаружили на кухне.