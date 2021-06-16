Пробки в Новосибирске на вечер 16 июня 2021 года: сложно проехать по Октябрьскому мосту

Пробки достигли 5 баллов.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Пробки в Новосибирске на вечер 16 июня 2021 года уже сковали Октябрьский мост. Как сообщает сервис «2GIS» заторы уже достигли 5 баллов.
На правом берегу небольшая пробка собралась на улице Восход. Автомобилистам придется долго стоять на улице Фабричная, начиная от остановки «Рембыттехника» и до станции метро «Речной вокзал», а так же сложно проехать на улице Добролюбова и Ипподромская.
Если ехать на левый берег, то можно встать в пробку на проезде Энергетиков. Она длится до самой площади Труда и сворачивает на улицу Широкая. Заторы так же образовались на Бетонном переезде, улице Немировича-Данченко и Хилокской.
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