Под Новосибирском две мошенницы под видом соцработниц украли у пенсионерки миллион рублей

Две девушки украли у пенсионерки миллион рублей.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В поселке Сузун Новосибирской области две мошенницы украли у 88-летней пенсионерки миллион рублей. Это произошло 13 июня в доме по улице Гагарина.
— Девушки представились работницами соцслужбы. Их лица были закрыты медицинскими масками. Они предложили помощь и отвлекли пожилую женщину, — рассказал источник КП-Новосибирск.
Известно, что одна из девушек была с темными волосами, небольшого роста, вторая — со светлыми распущенными волосами.
Сейчас полицейские разыскивают обеих девушек.
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