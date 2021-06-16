Новосибирские врачи спасают трехлетнего ребенка, которого дядя подкинул и не поймал

В селе Марусино под Новосибирском безобидная игра обернулась попаданием в больницу для 3-летнего мальчика. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В селе Марусино под Новосибирском безобидная игра обернулась попаданием в больницу для 3-летнего мальчика. Дядя решил подкинуть ребенка вверх, но не смог поймать. Инцидент произошел вечером в субботу, 12 июня.

— Мальчик поступил в больницу около полуночи с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и травмами лица. Ребенка направили в отделение нейрохирургии, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что под суд пойдет 23-летний отчим, ударивший головой об пол 6-летнего пасынка. Произошла эта история в Бердске 5 апреля. О произошедшем в полицию сообщили врачи из больницы, куда ребенка доставили с закрытой черепно-мозговой травмой. Изначально мама ребенка озвучила медикам совсем другую версию произошедшего. Она уверяла, что утром отчим якобы пытался разбудить мальчика, чтобы отвести его в детский сад. Однако позже выяснилось, что мужчина поднял руку на ребенка из-за того, что он шумел и не давал ему спать.

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