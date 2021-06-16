В Новосибирске за сутки от коронавируса скончались 5 человек: самому старшему было 77 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 16 июня, стало известно, что еще 5 жителей Новосибирской области умерли от коронавируса. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

— Скончались еще пять пациентов с ранее подтвержденным COVID-19. Среди них — мужчины в возрасте 66 лет, 77 лет и женщины в возрасте 64 года, 71 год, 73 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 959 человек, — говорится в официальном сообщении.

Известно, на сегодняшний день в реанимации находятся 100 пациентов. Из них к ИВЛ подключены 24 человека.

Всего за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 99 сибиряков. С начала вспышки болезнь выявили уже у 44 752 человек, в том числе у 2876 детей. Также известно, что 40 382 жителей Новосибирской области выздоровели.

Напомним, в последнее время коронавирусная ситуация в регионе ухудшилась. Власти призывают сибиряков не пренебрегать вакцинацией, чтобы избежать ввода новых ограничительных мер.

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