Единый выпускной 2021 в Новосибирске пройдет в онлайн-формате Фото: Мария ЛЕНЦ

В среду, 16 июня, стало известно, в 2021 году единый городской выпускной «Время первых» в Новосибирске проведут в режиме онлайн. Мероприятие состоится для девяти тысяч выпускников 11-х классов. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии.

— Школьников ждет масштабная программа: поздравления, награды, онлайн-челленжди и конкурсы, розыгрыши призов, прямые эфиры, веселые ведущие, выступления артистов и лучшая музыка, — уточнили в ведомстве.

Известно, наблюдать за трансляцией можно будет во «Вконтакте», департамента образования мэрии, а также на их YouTube-канале. Начнется мероприятие в 19:00 25 июня.

Школьников ждет масштабная программа. Фото: мэрия Новосибирск.

В мэрии также уточнили, узнать подробности о программе выпускного можно в Инстаграм — @time_first2021. Здесь будут опубликованы новости о мероприятии, а еще анонсы конкурсов и челленджей.

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