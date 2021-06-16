Под Новосибирском перевернулась лодка с 4 пассажирами: один пропал без вести

Под Новосибирском не могут найти мужчину, упавшего с лодки. Фото: Аварийно-спасательный отряд

На реке Обь перевернулась лодка с 4 пассажирами. Трое из них смогли выбраться на берег, а один пропал без вести. Это произошло 12 июня.

— Спасатели осмотрели правый берег вниз по течению на протяжении 1 километра. На следующий день к поискам приступили водолазы. Они обследовали дно на расстоянии 700 метров в месте, где мужчина мог утонуть. Тело найдено не было. После этого дежурная смена осмотрела левый берег протоки вниз по течению на протяжении 2 км. Поиск результата не дал, — сообщили в Аварийно-спасательной службе Новосибирской области.

Как сообщили КП-Новосибирск спасатели, тело мужчины до сих пор не нашли.

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