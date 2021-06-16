Под Новосибирском 16-летний подросток на мотоцикле столкнулся с «ГАЗелью» . Фото: ГИБДД по НСО.

В городе Обь произошло серьезное ДТП. Там столкнулись мотоцикл и автомобиль «ГАЗ». В областной ГИБДД рассказали подробности аварии, случившейся 15 июня.

— В полдень 40-летний водитель «ГАЗели» двигался по улице Ломоносова в сторону проспекта Мозжерина и у дома 20 по улице Ломоносова, поворачивая налево, столкнулся с мотоциклом Motoland, за рулем которого был 16-летний подросток, — уточнили в ведомстве.

По информации ГИБДД, у парня прав на управление мотоциклом не было. В результате аварии подросток сломал ногу: его увезли на «скорой».

В настоящий момент в обстоятельствах случившегося разбираются полицейские. Проводится проверка.

Ранее КП-Новосибирск писала о смертельном ДТП с мотоциклистом в Бердске. Там в среду, 16 июня, 26-летний водитель «Дукати» слетел с мотоцикла и погиб на месте аварии.

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