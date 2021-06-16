Полицейские поймали 19-летнего сибиряка, угнавшего кроссовер за 2,5 миллиона рублей. Фото: ГУ МВД по НСО.

В селе Здвинск Новосибирской области со двора одного из домов угнали кроссовер «Субару Форестер» стоимостью 2,5 миллиона рублей. Хозяин авто, 43-летний житель Новосибирска, обратился в полицию. Известно, машину угнали в ночь на вторник, 15 июня.

— Выяснилось, угонщик поехал на кроссовере по трассе «Здвинск-Барабинск», однако не справился с управлением и вылетел в кювет. После случившегося он скрылся с места аварии. Полицейским удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 19-летний сибиряк. Ранее у юноши уже были проблемы с законом — привлекался за угон и кражу, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Парню уже избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящий момент правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

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