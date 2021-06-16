Следователи рассказали, почему в Новосибирске с крыши бизнес-центра сорвался альпинист

Альпинист упал с высоты 11 этажа. Фото: СКР по НСО
Следователи рассказали, почему 36-летний мужчина сорвался с крыши бизнес-центра на улице Вокзальная магистраль. Сибиряк упал с высоты 11 этажа и погиб.
— По предварительной информации, альпинист не закрепил страховочный трос карабином. Устанавливаются причины и условия произошедшего. По результатам проверки будет принято итоговое процессуальное решение, — рассказали в СКР по Новосибирской области.
Сибиряка, упавшего с крыши обнаружили очевидцы. Они вызвали врачей «скорой помощи», но медики констатировали смерть альпиниста.
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