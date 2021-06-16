«Классика на Дворцовой» прозвучала в Новосибирске благодаря Wink

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Масштабное шоу состоялось 28 мая на главной площади Санкт-Петербурга в присутствии тысяч зрителей, а уже 14 июня его смогли увидеть новосибирские поклонники классической музыки.

Послушать мэтров оперной сцены собралось более 150 человек, которые погрузились в атмосферу «Классики на Дворцовой». Дополнительным подарком для зрителей стал розыгрыш сумок-шоперов с эмблемой Wink. Чтобы получить призы, было необходимо отметить друзей в анонсе мероприятия в Instagram и войти в число десяти победителей акции.

Концерт «Классика на Дворцовой» был совершенно потрясающим! В нем слилось все лучшее, что свойственно российской культуре: имперский размах и внимание к деталям, яркие краски и утонченный стиль, потрясающие декорации и звезды оперной и балетной сцены. Меня переполняло чувство единения и гордости за нашу страну, в конце я даже прослезилась, как и многие зрители в зале, - сказала генеральный директор центра культуры и отдыха «Победа» Ирина Краснопольская.

- Классика на Дворцовой» проводится уже девятый раз. В этом году на сцене выступили выдающиеся оперные исполнители Притти Йенде, Чарльз Кастроново, Энджел Блю, Джозеф Каллея, Эрвин Шротт, Анна Горячева. За музыкальное сопровождение отвечал Академический симфонический оркестр Петербургской Филармонии под управлением Дениса Власенко. В танцевальной части программы выступили в том числе артисты Театра балета имени Леонида Якобсона и Театра Аллы Духовой «ТОДЕС».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Концерт «Классика на Дворцовой» в записи можно посмотреть в специальном разделе видеосервиса Wink. Wink - это цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус.

- «Классику на Дворцовой» уже несколько лет можно увидеть не только вживую в Санкт-Петербурге, но и дома, за тысячи километров от места проведения праздника. При поддержке нашей компании шоу становится все более узнаваемым, а число просмотров этих концертов в Wink доказывает популярность и востребованность классического искусства, - отметил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» - директор по работе с массовым сегментом.

За последние три сезона совокупная аудитория концерта превысила 15 миллионов человек. В разные годы в оперном шоу принимали участие Дмитрий Хворостовский, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Вероника Джиоева, Элина Гаранча, Хибла Герзмава, Марсело Альварес, Роберто Аланья, Александра Кужак и многие другие.