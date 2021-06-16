В Новосибирске с бизнес-центра сорвался альпинист и погиб

В Новосибирске погиб альпинист. Фото: АСТ-54
В среду, 16 июня, В Железнодорожном Районе Новосибирска произошла трагедия. С бизнес-центра на улице Вокзальная магистраль сорвался промышленный альпинист. Очевидцы сообщают, что мужчина погиб.
— У него оторвалось крепление троса на крыше, — рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».
В СКР по Новосибирской области обещали прокомментировать ситуацию позже.
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