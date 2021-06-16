Из реанимации выписали пострадавшего при взрыве на заправке в Новосибирске

Из реанимации в ожоговое отделение перевели пациента. Фото: Анна ПАШАГИНА

В среду, 16 июня, стало известно о том, что из реанимации областной клинической больницы выписали пострадавшего при взрыве на заправке в Новосибирске.

— Вчера из реанимации в ожоговое отделение перевели одного пациентов, еще одного выписали из отделения домой, — рассказали КП-Новосибирск в областной больнице.

В тяжелом состоянии по-прежнему остаются шесть человек.

Напомним, газовая АЗС на Гусинобродском шоссе взорвалась 14 июня около 18.00. По предварительной информации, при сливе топлива из газовоза в резервуар была нарушена техника безопасности: машину не заземлили. Когда газовая смесь воспламенилась, сотрудники АЗС успели эвакуировать клиентов, но пострадали сами. После ЧП правоохранительные органы задержали владельца заправки и инженера АЗС. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности».

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