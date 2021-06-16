Следователи рассказали, кто виновен в смертях детей на воде

Новосибирцев призывают к бдительности на воде. Фото: Влад КОМЯКОВ

В преддверие пляжного сезона Следственный комитет обратился с призывом к жителям Новосибирска. Родителей и педагогов призывают к особой бдительности во время отдыха детей на воды.

- В последнее время отмечается рост случаев гибели детей во время отдыха на воде и вблизи водоемов, - сообщает ведомство. - Ежегодно в субъектах Российской Федерации в период летних каникул происходит рост трагических происшествий на воде с детьми.

Также ведомство называет тех, кто обычно виновен в гибели детей, Это родители и педагоги:

- В ряде случаев дети погибают, в том числе в результате преступной халатности, а также из-за отсутствия или недостатков организации детского отдыха и необходимого присмотра со стороны родителей, педагогов, в обязанности которых входит контроль за поведением детей и их досугом.

По данным ведомства, гибель детей оборачивается уголовными статьями 109 «Причинение смерти по неосторожности» и 263 «Нарушение правил безопасности».

По данным МЧС во время прошлого сезона на водоемах Новосибирской области погибло пять детей.

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