Под Новосибирском насмерть разбился 26-летний мотоциклист на «Дукати». Фото: "АвтоБердск".

В среду, 16 июня, в Бердске произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. В региональной ГИБДД рассказали подробности случившегося.

На месте ДТП работает полиция. Фото: "АвтоБердск".

— В 8:40 водитель 1994 года рождения на мотоцикле Ducati двигался по улице Ленина со стороны улицы Свердлова в сторону улицы Максима Горького. Возле дома № 56 на улице Ленина мотоциклист по неустановленной причине опрокинулся на проезжую часть, — уточнили в ведомстве.

Травмы, полученные при падении, стали фатальными для молодого сибиряка. Так, 26-летний мотоциклист скончался на месте аварии.

Мотоциклист опрокинулся по неустановленной причине. Фото: ГИБДД по НСО.

В настоящий момент в обстоятельствах случившегося разбираются полицейские. На месте трагедии работает экипаж ГИБДД. Информация уточняется.

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