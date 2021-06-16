Пляжи в Новосибирске 2021: спасатели рассказали, где уже можно купаться

Пляжи в Новосибирске 2021 открыли с 15 июня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пляжи в Новосибирске 2021 официально открыли накануне, 15 июня. Об этом сообщили в службе спасения МАСС.

— В городе открыты 5 пляжей. Четыре из них расположены на территории парка культуры и отдыха «У моря Обского». Кроме того, открыт пляж «Звезда». При этом купаться можно только на перечисленных пляжах, и даже Бугринский пляж пока не открыт для купания. Это же касается и находящихся в черте города котлованов, карьеров, озер, заболоченных водоемов, — уточнили спасатели.

Они напомнили, отдых у воды в непредназначенных для этого местах — опасен для жизни. В МАСС отметили, что реки Обь и Иня отличаются сильным течением, с которым сложно справиться даже опытным пловцам. Также известно, что карьер у Юго-Западного жилмассива очень глубокий и опасный.

Спасатели попросили родителей провести с детьми профилактические беседы на счет безопасного отдыха у воды. Взрослых призвали не оставлять ребят без присмотра, а также не разрешать им одним заходить в воду даже на официальных пляжах.

Кроме того, спасатели напомнили, если вы попали в беду или стали очевидцем ЧП, звоните по телефонам: 112, 231-06-49.

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