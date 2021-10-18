Семья из Новосибирска рассказала о плюсах и минусах переезда в Красноярск

Женщина рассказала в деталях, какой город лучше. Фото: предоставлено Ксенией Пинеровой.

Ксения Пинерова в 2020 году переехала в Красноярск вместе с мужем и сыном. Женщина рассказала, чем два города отличаются друг от друга, какие у них плюсы и минусы.

— Мы переехали в связи с повышением супруга. Новосибирск город более молодой, это чувствуется даже по застройке центра города. Сильно отличается рельеф.

В Красноярске привлекает природа: в самом в центре города отрываются прекрасные виды на горы, Енисей. Складывается ощущение, что люди гордятся этим местом. Инфраструктура городов отличается несильно, по крайней мере районов, которые выбираем для жизни. Но как-то ближе и уютней для нас Красноярск, его природа, возможность проводить активно выходные за городом. Мы родом из Омска и нас, «равнинных» жителей, красота пейзажей вдохновляет, — рассказала Ксения корреспонденту КП-Новосибирск.

Из плюсов Новосибирска женщина выделила лучший выбор медицинских услуг и отсутствие больших очередей в детские сады. Также ей больше нравится, что в этом городе есть метро. Но в Красноярске семье больше нравится много площадок для спортивного и загородного отдыха.

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