«У нее сильная интоксикация»: волонтеры спасают собаку, пострадавшую при взрыве на заправке в Новосибирске

Волонтеры спасают собаку, пострадавшую при взрыве на заправке в Новосибирске. Фото: стоп-кадр.
Новосибирские волонтеры рассказали о собаке, пострадавшей в результате взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года. Животное выжило, однако серьезно пострадало. Сейчас пес, которого назвали Беляшиком, в ветеринарной клинике, и специалисты пытаются его спасти.
— У собаки сильная интоксикация от газа и паров гудрона или мазута, в луже которого ее нашли. Также животное получило ожоги и сильнейший стресс. Сейчас пес в клинике в кислородной камере под наблюдением врачей, его обследуют. В ближайшие дни будут известны результаты анализов и обследований, и уже будет ясна картина дальнейшего лечения. Собака пожилая уже можно сказать, ей примерно 10 лет, поэтому готовы к тому, что по результатам будут еще и другие болячки помимо последствий пожара, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Мария.
На лечение Беляшика, пострадавшего в результате жуткого ЧП, нужны средства. Поэтому волонтеры просят всех желающих помочь. Если какая-то сумма останется, то ее, с разрешения благотворителей, направят на лечение других животных.
— Деньги напрямую можно оставлять в клинике «Бэст», где сейчас находится пес, с пометкой «Для Беляшика, пострадавшего при пожаре», — добавила Мария.
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