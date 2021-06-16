«У нее сильная интоксикация»: волонтеры спасают собаку, пострадавшую при взрыве на заправке в Новосибирске

Волонтеры спасают собаку, пострадавшую при взрыве на заправке в Новосибирске. Фото: стоп-кадр.

Новосибирские волонтеры рассказали о собаке, пострадавшей в результате взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года. Животное выжило, однако серьезно пострадало. Сейчас пес, которого назвали Беляшиком, в ветеринарной клинике, и специалисты пытаются его спасти.

— У собаки сильная интоксикация от газа и паров гудрона или мазута, в луже которого ее нашли. Также животное получило ожоги и сильнейший стресс. Сейчас пес в клинике в кислородной камере под наблюдением врачей, его обследуют. В ближайшие дни будут известны результаты анализов и обследований, и уже будет ясна картина дальнейшего лечения. Собака пожилая уже можно сказать, ей примерно 10 лет, поэтому готовы к тому, что по результатам будут еще и другие болячки помимо последствий пожара, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Мария.

На лечение Беляшика, пострадавшего в результате жуткого ЧП, нужны средства. Поэтому волонтеры просят всех желающих помочь. Если какая-то сумма останется, то ее, с разрешения благотворителей, направят на лечение других животных.

— Деньги напрямую можно оставлять в клинике «Бэст», где сейчас находится пес, с пометкой «Для Беляшика, пострадавшего при пожаре», — добавила Мария.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.