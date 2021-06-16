Пробки в Новосибирске на утро 16 июня 2021 года: затор на улице Немировича-Данченко

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 16 июня 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 16 июня 2021 года: затор образовался на улице Немировича-Данченко. Также сложно проехать по улице Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Громова, Петухова и Советском шоссе. Движение затруднено по улицам Ватутина и Оловозаводской. Сложно проехать по улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Пробки сковали улицы Станиславского и Покрышкина.

На правом берегу города затор традиционно образовался на Большевистской — здесь затруднено движение в сторону Речного вокзала. Также сложно проехать по улицам Кирова, Никитина и Бориса Богаткова. Кроме того, затор наблюдается на улице Фрунзе.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среды, 16 июня, составил 4 балла.

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