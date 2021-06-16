«Могла уйти куда угодно»: в Новосибирске ищут 68-летнюю пенсионерку с потерей памяти

В Новосибирске ищут 68-летнюю пенсионерку с потерей памяти. Фото: ПСО "ЛизаАлерт Новосибирск".

В Новосибирске ищут 68-летнюю Сурову Татьяну Георгиевну, жительницу Железнодорожного района города. О поисках женщины, пропавшей накануне, 15 июня, объявили волонтеры ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск».

— Вечером нам позвонила девушка, увидевшая бабушку недалеко от железнодорожного вокзала. Пенсионерка показалась сибирячке очень странной, но задерживать она ее не стала. По словам горожанки, бабушка ушла в неизвестном направлении. Мы стали работать с этим звонком, пытались понять, что это за пенсионерка. Оказалось, что ее разыскивают родственники - они обратились в полицию. Ранее мы ее уже искали, примерно год назад. Она активно передвигается, нашли ее тогда за пределами Новосибирска. У женщины есть проблемы с памятью, при этом она очень активна — могла уйти куда угодно, в любом направлении, — рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО Алеся Яблонских.

Волонтеры также назвали приметы пропавшей сибирячки. Она невысокого роста — 155 сантиметров, нормального телосложения. У нее седые волосы ниже плеч и голубые глаза.

В день исчезновения была одета в зеленую вязаную кофту, штаны в клеточку и серые тапочки.

Всех, кому что-то известно о местонахождении пропавшей сибирячки, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или обратиться в полицию по единому номеру 112.

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