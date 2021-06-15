В Новосибирске девочка на электросамокате врезалась в припаркованную иномарку

В Новосибирске девочка на электросамокате врезалась в машину. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске девочка на электросамокате врезалась в машину. Инцидент произошел 14 июня, около дома на улице Декабристов,41. Владелец Honda CR-V заметил повреждения не сразу.

— Я вышел днем, чтобы поехать по делам и только тогда заметил, что машина повреждена. На ней была сломана мухобойка и вмятина на капоте, длинною около 30-40 сантиметров. Я обратился к охранникам двора и попросил записи с камер, чтобы понять, что случилось, — рассказал КП-Новосибирск хозяин поврежденной машины. — Оказалось, что три девочки взяли самокат буквально на углу дома: сначала одна встала и, не удержавшись, спрыгнула с самоката. То же самое произошло со второй. А вот третья спрыгнуть не успела и влетела в мое авто.

Сначала сибиряк хотел найти девочку и ее родителей, но позже передумал.

— Мне кажется, тут «овчинка выделки не стоит», хоть и обидно за капот. Просто хочется попросить родителей девочки провести с ней беседу о безопасности передвижения. А то мало ли что, — пояснил сибиряк.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в городе ограничили скорость движения для электросамокатов. Теперь на них нельзя будет разгоняться быстрее, чем до 25 километров в час.

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Также на нем нельзя будет передвигаться по парку или скверу (подробнее).

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