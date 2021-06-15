Ростехнадзор: «Владелец взорвавшейся новосибирской заправки уходил от плановых проверок»

Руководство взорвавшейся новосибирской заправки нелегально избегало плановых проверок. Фото: Егор Спайков

Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль рассказал, что руководство взорвавшейся новосибирской заправки нелегально избегало плановых проверок. Напомним, ЧП случилось вечером 14 июня на заправочной станции на Гусинобродском шоссе,60. К счастью, жертв в результате случившегося не было, однако 33 человека пострадали.

— Заправка была зарегистрирована собственником как объект IV класса опасности, что исключает плановые проверки и необходимость получения лицензии. По документам на взорвавшейся АГЗС якобы была всего одна емкость объемом 4,9 тонн, на деле — эксплуатировались сразу четыре, — написал Андрей Виль в своем официальном Telegram-канале. — Занижение класса опасности является грубейшим нарушением, подразумевающим самые серьезные правовые последствия для предприятия и его должностных лиц.

Сейчас Сибирским управлением Ростехнадзора сформирована комиссия по техническому расследованию причин аварии. Напомним, по данному факту также было возбуждено уголовное дело по статье по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По поручению главы СКР Александра Бастрыкина, оно было передано в центральный аппарат Следственного комитета. Проверку по данному факту проводит также областная прокуратура. В ведомстве пообещали проверить исполнения законодательства о противопожарной безопасности на всех автогазозаправках региона.

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