Поиски 4-летнего мальчика, потерявшегося в лесу под Новосибирском, завершены

Пропавшего в лесу около поселка Ключи-4 4-летнего мальчика нашли. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

Пропавшего в лесу около поселка Ключи-4 4-летнего мальчика нашли. Об этом сообщили волонтеры вечером 15 июня.

— Мальчик был найден в этом лесном массиве. К счастью, с ним все хорошо, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «Маяк».

Напомним, ребенка, пропавшего во время прогулки по лесу в Барышевском сельсовете, добровольцы и полиция искали несколько часов. Волонтеры объявляли срочный сбор на поиски мальчика около двух часов назад.

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