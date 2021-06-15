Дело о взрыве на новосибирской заправке передали в Следственный комитет РФ

Уголовное дело о взрыве на новосибирской заправке передали в центральный аппарат СК России. Фото: Дмитрий Алексенко

Уголовное дело о взрыве на новосибирской заправке передали в центральный аппарат СК России. Такое решение принял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

— Заслушав доклад и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталия Зарипова о ходе расследования уголовного дела по факту пожара, произошедшего на газовой АЗС, Александр Бастрыкин для наиболее тщательного и объективного расследования, а также установления всех обстоятельств произошедшего, передал уголовное дело для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России, — пояснили в областном следственном комитете.

Напомним, уголовное дело было возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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