Ленинградская симфония Шостаковича прозвучит в День памяти и скорби

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В этот день 80 лет назад началась Великая Отечественная война - освободительная война народов СССР против нацистской Германии.

Ленинградская симфония - одно из величайших музыкальных сочинений XX века - стала символом торжества гуманистических идеалов, свидетельством бессмертного подвига советского народа. Над симфонией Шостакович начал работать 19 июля 1941 года в Ленинграде, а завершил сочинение в эвакуации.

- Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей Победе над врагом, моему родному городу Ленинграду я посвящаю свою Седьмую симфонию, - писал Шостакович.

9 июля 1942 года Седьмая симфония была исполнена в Новосибирске. Находившийся в эвакуации Симфонический оркестр Ленинградской государственной филармонии под управлением Евгения Мравинского работал над произведением с исключительным подъемом, на репетиции и премьеру приехал сам Дмитрий Шостакович. Успех новосибирского исполнения симфонии был грандиозным.

Дирижер Большого оркестра Ленинградского радиокомитета Карл Элиасберг предложил исполнить симфонию перед жителями осажденного Ленинграда. Подготовить это мероприятие было непросто: многие музыканты погибли в дни блокады, у других не нашлось сил для такой работы. Пришлось пригласить музыкантов из воинских частей. Партитуру вместе с другим ценным грузом доставил в Ленинград спецборт из Куйбышева. 9 августа 1942 года Седьмая симфония была исполнена в блокадном городе и транслировалась по громкоговорителям и по радио. Слышал ее и неприятель. Немцев шокировал тот факт, что блокадный город сохраняет силу духа и непреклонную веру в Победу.

22 июня в 21.00 приглашаем новосибирцев и гостей города на площадку перед центральным входом в НОВАТ, чтобы всем вместе почтить память жертв Великой Отечественной войны и отдать дань уважения подвигу народа-победителя.

Концерт под открытым небом в День памяти и скорби организован совместно НОВАТом и мэрией Новосибирска.