Улицу Сибирскую отремонтируют в июне 2021 года

Работы закончатся к концу июня. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Важная новость для новосибирских водителей: в Железнодорожном районе идет ремонт улицы Сибирской. Ход работ проконтролировал мэр Анатолий Локоть.

- Улица Сибирская не такая крупная, как, например, Красный проспект, однако движение транспорта здесь достаточно интенсивное. Дорогу, которую водители используют как альтернативу крупным магистралям, мы полностью ремонтируем за счет городского бюджета, – подчеркнул глава города. – Гарантия на выполненные работы действует в течение пяти лет. Если в этот период здесь образуется колея или просядет асфальт вокруг люков, подрядчик будет устранять эти недостатки за свой счет. Поэтому в интересах подрядчика выполнить работы качественно. Кроме того, на ул. Сибирской расположены две школы, а это значит, что здесь должна быть специальная разметка, обустроены пешеходные переходы – мы обращаем особое внимание на обеспечение безопасности.

Улицу Сибирскую отремонтируют полностью: однако стоит отметить, что в участок длиной 800 метров не входит перекресток с улицей Нарымской – он будет отремонтирован в рамках ремонта площади Кондратюка. Этот объект также обновят по муниципальной программе.

На сегодняшний день дорожники выполнили фрезерование старого асфальта, уложили выравнивающий слой, идут. Далее планируется поднять колодцы подземных коммуникаций и обустроить примыкание к ним дорожного полотна.

По договору срок выполнения ремонта намечен на конец лета, однако подрядчик планирует завершить работы в ближайшие две недели. Стоимость работ составит 9 миллионов 997 тысяч рублей.