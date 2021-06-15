«Вышел на дорогу, которая никуда не ведет»: под Новосибирском ищут заблудившегося в лесу мужчину

В Новосибирской области ищут 37-летнего Ивана Сергеевича Алтынова. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирской области ищут 37-летнего Ивана Сергеевича Алтынова. Мужчина, днем 15 июня, заблудился в лесу около поселка Петровский в Ордынском районе. Сибиряк был там по работе вместе с коллегами, однако в какой-то момент он решил выйти из леса самостоятельно, но заплутал. Мужчина позвонил своим знакомым и рассказал, что вышел на какую-то дорогу, которая никуда не ведет. Мобильник у сибиряка к тому времени уже садился.

— Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, побрит налысо, глаза голубые. На левой кисти есть татуировка, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент исчезновения мужчина был одет в черную толстовку с белыми надписями, зеленый болоньевый жилет, черное спортивное трико, синие кроссовки и черную бандану.

Сейчас добровольцы уже выехали в лес на поиски мужчины.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Иван Сергеевич или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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