Сибиряк, ударивший головой об пол 6-летнего пасынка, пойдет под суд

В Новосибирской области под суд пойдет 23-летний отчим, ударивший головой об пол 6-летнего пасынка. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирской области под суд пойдет 23-летний отчим, ударивший головой об пол 6-летнего пасынка. Напомним, произошла история в Бердске 5 апреля. О произошедшем в полицию сообщили врачи из больницы, куда ребенка доставили с закрытой черепно-мозговой травмой. изначально мама ребенка озвучила медикам совсем другую версию произошедшего. Она уверяла, что утром отчим якобы пытался разбудить мальчика, чтобы отвести его в детский сад. Однако позже выяснилось, что мужчина поднял руку на ребенка из-за того, что он шумел и не давал ему спать.

— В ходе предварительного следствия была собрана достаточная доказательственная база, проведен ряд экспертиз, допрошены потерпевший и его законный представитель, которые подтвердили причастность обвиняемого к причинению вреда здоровью ребенку, свидетели и обвиняемый, который частично признал вину в совершенном преступлении, — сообщили в областном следственном комитете.

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по статье 111 УК РФ, ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время его дело будет передано для рассмотрения в суд.

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