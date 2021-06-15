Сибиряк, ударивший головой об пол 6-летнего пасынка, пойдет под суд

В Новосибирской области под суд пойдет 23-летний отчим, ударивший головой об пол 6-летнего пасынка.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Новосибирской области под суд пойдет 23-летний отчим, ударивший головой об пол 6-летнего пасынка. Напомним, произошла история в Бердске 5 апреля. О произошедшем в полицию сообщили врачи из больницы, куда ребенка доставили с закрытой черепно-мозговой травмой. изначально мама ребенка озвучила медикам совсем другую версию произошедшего. Она уверяла, что утром отчим якобы пытался разбудить мальчика, чтобы отвести его в детский сад. Однако позже выяснилось, что мужчина поднял руку на ребенка из-за того, что он шумел и не давал ему спать.
— В ходе предварительного следствия была собрана достаточная доказательственная база, проведен ряд экспертиз, допрошены потерпевший и его законный представитель, которые подтвердили причастность обвиняемого к причинению вреда здоровью ребенку, свидетели и обвиняемый, который частично признал вину в совершенном преступлении, — сообщили в областном следственном комитете.
Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по статье 111 УК РФ, ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время его дело будет передано для рассмотрения в суд.
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