Новосибирцы могут получить компенсацию вреда, нанесенного взрывом на АЗС. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Юрист объяснил, как пострадавшим от взрыва на заправке в Новосибирске получить компенсацию вреда. Взрывная волна выбила окна в домах, расположенных близко к эпицентру. В одной из квартир даже начался пожар.

— За компенсацией имущественного вреда нужно обращаться к причинителю вреда, то есть написать претензию автозаправке и направить ее на юридический адрес предприятия. Также пострадавшие могут обратиться за компенсацией морального вреда, если был причинен вред здоровью. Если добровольно АЗС не возместит ущерб, то нужно будет обращаться в суд, — рассказала КП-Новосибирск юрист Анна Малахова.

В мэрии уточнили, что ответственность владельца АЗС должна была быть застрахована на случай подобного ЧП. Это регламентирует законодательство промышленной безопасности опасных производственных объектов. Сейчас специалисты администрации определяют, какая компания является страхователем риска, и кому пострадавшие будут предъявлять претензии о возмещении ущерба.

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