В мэрии рассказали, как помогут пострадавшим от взрыва на заправке в Новосибирске

От взрыва у жителей домов рядом выбило окна. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Мэрия Новосибирска готова оказать поддержку пострадавшим от взрыва на заправке. ЧП произошло 14 июня около 18.00 в Октябрьском районе города.

Сейчас управляющие компании — ЗАО «УК «СПАС-Дом» и ООО «УК «Дзержинец» оценивают ущерб, нанесенный взрывом.

— Специалисты начали адресный обход. Они составляют акты, в которых фиксируют повреждения. Взорвался опасный производственный объект. Ответственность владельца такого объекта перед третьими лицами должна быть застрахована. Это регламентирует законодательство промышленной безопасности опасных производственных объектов. Мы определяем, какая компания является страхователем риска, и кому пострадавшие будут предъявлять претензии о возмещении ущерба.

Новосибирцы имеют право обратиться в администрации районов по месту регистрации в связи с трудной жизненной ситуацией. Консультацию по данному вопросу можно получить по телефонам отделов социальной поддержки населения районов (округа); Городской единой социальной справочной службы 375-87-87; отдела управления социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска 227-42-86.

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