Массовая вакцинация и строгое соблюдение в общественных местах санитарных мер позволят избежать их ужесточения к осени

В Новосибирской области пока не планируют радикально ужесточать противоковидные меры. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирской области пока не планируют радикально ужесточать противоковидные меры. Но контроль за соблюдением санитарно-эпидемических мероприятий в транспорте, учреждениях торговли, общепита будет значительно усилен, количество массовых мероприятий и их участников в День города в областном центре сократят, а фан-зону для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу закроют. Особое внимание — организации массовой вакцинации населения от COVID-19.

Если в регионе к осени не будет сформирован коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции, региональные власти не исключают возвращения действующих ранее ограничений.

— Мы уже больше двух недель наблюдаем прирост заболеваемости. С учетом того, что за последний месяц никаких кардинальных изменений, событий не произошло, можно предположить, что основная причина этого — мы все немного расслабились, хуже стали соблюдать рекомендованные меры санитарной безопасности, — подчеркнул на оперативном совещании в Правительстве региона Губернатор Андрей Травников.

Как сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов, групповой вспышечной заболеваемости на территории нашего региона не зарегистрировано. При этом уже в течение трех недель фиксируется рост выявляемости заболевших новой коронавирусной инфекцией: с 5,9% до 15% за неделю.

Глава региона заявил, что введение дополнительных общих ограничительных мероприятий будет полностью зависеть от развития ситуации с распространением COVID-19. Пока в регионе кардинально ужесточать действующий режим повышенной готовности не планируют, но ряд направлений работы по борьбе с новой коронавирусной инфекцией будет усилен.

Это касается, в частности, соблюдения противоэпидемиологических мер в общественных местах, проведения разных массовых мероприятий, а также усиления вакцинирования.

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