В Новосибирске иномарка вылетела на тротуар после ДТП: водитель в больнице

В Новосибирске, днем 15 июня, столкнулись две иномарки.

В Новосибирске, днем 15 июня, столкнулись две иномарки. ДТП произошло на пересечении улиц Военная и Ипподромская. От удара одна из машин вылетела на тротуар.

— В 11:35 на пересечении улиц Военной и Ипподромской магистрали столкнулись два автомобиля: Mitsubishi Lancer, ехавший по улице Военной со стороны Семьи Шамшиных в сторону Бориса Богаткова и Hyundai Solaris, который ехал по улице Военная со стороны Бориса Богаткова, с левым поворотом в сторону Октябрьской магистрали, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску. — В результате ДТП 21-летний водитель «Митсубиси» попал в больницу с переломом левой ноги.

В соцсетях очевидцы произошедшего написали, что водитель Mitsubishi Lancer проехал на красный свет. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

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