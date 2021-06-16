Сибирячка убила неверного мужа после того, как его сдала соперница

Жена увидела переписку мужа и взялась за нож Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суду Дзержинского района предстоит поставить точку в деле ревнивой жены, которая зарезала своего мужа из ревности.

В прокуратуре Дзержинского работа рассказали, что супруги были женаты 15 лет. Раньше они вместе работали на автобусе водителем и кондуктором, потом женщина уволилась.

— После этого муж стал оказывать знаки внимания коллеге по работе. Устав от навязчивого поклонника, она сообщила обо всем его супруге, отправив ей на мобильный телефон переписку с потерпевшим. Узнав обо всем, 11 ноября 2020 года разъяренная женщина начала предъявлять претензии супругу и несколько раз ударила его ножом, — ранее сообщали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Спасти мужчину не удалось:

— Он скончался в машине «Скорой помощи», — рассказала старший помощник прокурора Дзержинского района Лариса Эпова.

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