«Если деньги не поступят, здания взлетят на воздух»: стало известно, что было в письме о минировании новосибирских детсадов

Сегодня, 15 июня, неизвестные массово «заминировали» детские сады в Новосибирске. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Сегодня, 15 июня, неизвестные массово «заминировали» детские сады в Новосибирске. Во всех детских учреждениях была проведена эвакуация, однако, к счастью, никаких взрывных устройств или веществ обнаружено не было. Как рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах, сообщения о, как оказалось позже, ложных минированиях были направлены на электронную почту МДВ России.

— Я и моя группировка заминировала абсолютно все детские сады в Новосибирске. За разминирование я требую, чтобы мы перевели 75 тысяч рублей. Если деньги не поступят в течении восьми часов, то здания взлетят на воздух, — сообщалось в тексте письма.

Сейчас в полиции решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти прокомментировали сообщения о минированиях в новосибирских детсадах

Письма с угрозами поступили в большинство дошкольных учреждений города (подробнее).

В Новосибирске из-за сообщений о минированиях эвакуировали несколько детсадов

Информация об этом появилась в соцсети (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.