В Новосибирске две школьницы с новорожденными детьми сбежали из центра помощи семье

Вечером девочки вышли на связь, а утром вернулись. Фото: соцсети
Две школьницы, родившие в 16 и 17 лет. с бежали из центра помощи семье и детям «Радуга» в Калининском районе вместе со своими новорожденными детьми.
— Они с прогулки ушли и не вернулись: у 17-летней матери - двухмесячный ребенок, у 16-летней - двухмесячный, - пояснил источник КП-Новосибирск.
В областном центре социальной помощи семье и детям «Радуга» рассказали, что на следующее утро девочки вернулись с детьми.
— Они ушли из-за потребности в общении со сверстниками, ночевали у подружки. Вечером, когда все забили тревогу. они позвонили и рассказали, где находятся и что грудные дети в безопасности и обеспечены питанием, — рассказали сотрудники центра «Радуга».
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