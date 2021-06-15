Врачи — о массовом поступлении пациентов после взрыва в Новосибирске: «Такого не было 15 лет»

Накануне в медучреждение обратились 35 человек, 17 из них госпитализировали. Фото: Анна ПАШАГИНА

Врачи Новосибирской областной клинической больницы прокомментировали информацию о массовом поступлении пациентов после взрыва в Новосибирске. Накануне в медучреждение обратились 35 человек, 17 из них госпитализировали.

— Такого массового поступления не было в последние 10-15 лет. Накануне из 17 поступивших 7 оказались в реанимации, а 10 — в общем ожоговом отделении. Всем диагностировали ожоги различных частей тела. Пострадавшие получают комплексную терапию, — рассказала врач ожогового отделения Новосибирской областной клинической больницы Кабакова София.

По словам медиков, последний пациент обратился около трех часов ночи. Известно, что состояние всех пострадавших сейчас стабильное. Угрозы их жизни нет. Также, по информации врачей, часть пациентов, которые находятся в общем отделении, уже на этой неделе отправятся домой на амбулаторное лечение.

Ранее КП-Новосибирск писала, что многие сибиряки пострадали, когда стояли на остановке общественного транспорта. Их задела мощная взрывная волна. Также сообщалось, что пациентам ожогового центра требуется кровь.

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